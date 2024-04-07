ليفربول يفرط في الصدارة لصالح أرسنال بالتعادل أمام مانشستر يونايتد

في مباراة مثيرة على ملعب "أولد ترافورد"، حقق فريق ليفربول، الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تعادلا مذهلاً أمام مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-2، في إطار الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

سجل لويس دياز هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 23 من زمن اللقاء، لكن برونو فرنانديز أدرك التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 50 بعد خطأ دفاعي من كوانساه. وأضاف الشاب كوبي ماينو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 67.

يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 51 نقطة.

رغم فشل ليفربول في الانفراد بصدارة الجدول، إلا أنه يواصل المنافسة الشرسة مع أرسنال ومانشستر سيتي.

يعاني كلا الفريقين من غيابات عديدة بسبب الإصابة، إذ يفتقد ليفربول لخدمات عدة لاعبين مثل أليسون بيكر وجويل ماتيب وديوجو جوتا وألكسندر أرنولد، بينما يغيب عن مانشستر يونايتد لوك شو وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف.