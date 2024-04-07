مصطفى شعبان: محمد هنيدي فتح الباب لفنانين كبار.. و"مافيا" من أجمل التجارب

قال الفنان مصطفى شعبان، إن الفنان محمد هنيدي هو الذي فتح الباب لظهور فنانين كبار مثل أحمد السقا وكريم عبدالعزيز ومن بعدهم مصطفى شعبان.

وأكد "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه عمل مع السقا فيلم "مافيا" ولم يفكر في أنه سيكون “دور تاني” أو أول في العمل، منوها بأن العمل مع أبطال من نفس جيله سيكون إضافة له ولكي يساندوا بعضهم البعض رغم أنه كان هناك طلبات من أصدقائه بأنه لا يجب أن يوافق أن يكون “دور تاني” في الفيلم وليس الشخصية الأساسية.

وأوضح مصطفى شعبان، أن أحمد السقا كان له جمهور كبير في هذه الفترة، مشيرا إلى أن دوره في "مافيا" هي من أجمل التجارب في حياته الفنية.