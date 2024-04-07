مصطفى شعبان: «أنا مش مغرور ولا متهور.. وعندي أصحاب بجد»

رد الفنان مصطفى شعبان، على شائعات تتهمه بأنه شخصية مغرورة، قائلًا: "ربنا يكفيني شر الغرور.. لدي ميزة وهي الحفاظ على أصحاب الحقيقيين"، لافتا إلى أنهم يساعدونه بشكل مباشر وسريع قبل الوقوع في أي خطأ.

وأشار "مصطفى شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك أحد المسلسلات التي جاءت الاستشارة له من أصدقاءه لكي لا يكرر هذا العمل مرة أخرى، موضحًا أن هذا العمل تم إنتاجه في عام 2008.

وأوضح مصطفى شعبان أنه ليس شخصية متهورة بطبعة ولكن كان هناك تسرع في اتخاذ قرار ما وكان يحتاج هذا القرار التفكير المسبق، منوهًا بأن القرار كان شغل كان يحتاج للتفكير مرة أخرى.