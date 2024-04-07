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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: نضغط لمعرفة الإصلاحات الإسرائيلية بعد غارة قتل عمال الإغاثة

صدى البلد

في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية القاتلة لقافلة عمال الاغاثة والمساعدات في غزة الأسبوع الماضي، يحث البيت الأبيض على التحقق من الإصلاحات التي تقوم بها إسرائيل لاستعادة الثقة، كما أفاد تال أكسلرود.

أدت الغارة، التي تسببت في الوفاة المأساوية لسبعة عمال في المطبخ المركزي العالمي (WCK)، إلى إدانة سريعة ودعوات للمحاسبة، ووصفت السلطات الإسرائيلية الحادث بأنه خطأ "فظيع" واتخذت خطوات لمعالجة التداعيات، بما في ذلك السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتأديب الضباط المتورطين.

ومع ذلك، أكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، على الحاجة إلى تغيير مستدام يمكن التحقق منه بمرور الوقت.

ومع اعترافه بالإعلانات الأولية التي أصدرتها إسرائيل باعتبارها خطوات إيجابية، شدد كيربي على أهمية ضمان الوفاء بهذه الالتزامات باستمرار لإعادة بناء الثقة بين عمال الإغاثة والقوات الإسرائيلية وشعب غزة.

وأصبح الرئيس جو بايدن، الذي كان داعماً في البداية لرد إسرائيل على هجمات حماس، ينتقد بشكل متزايد حملتها العسكرية في غزة، لا سيما في ضوء الخسائر في صفوف المدنيين.

ودفع الهجوم على قافلة المطبخ العالمي بايدن إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء إصلاحات، مما أدى إلى تقديم تنازلات مثل زيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

وخلص التحقيق العسكري الإسرائيلي في الحادث إلى أنه كان "انتهاكًا خطيرًا" للقواعد، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العديد من الضباط.

ومع ذلك، دعا الشيف خوسيه أندريس، مؤسس المطبخ العالمي، إلى إجراء تحقيق مستقل، وشكك في ظهور علامة المطبخ العالمي التجارية على المركبات المستهدفة في الغارة.

وبينما يدرس البيت الأبيض نتائج التحقيق الإسرائيلي، رفض كيربي التكهن بالعواقب المحتملة لتصرفات إسرائيل في غزة. ومع ذلك، شدد على أهمية منع وقوع حوادث مستقبلية وضمان سلامة عمال الإغاثة في المنطقة.

ومع استمرار التوترات وتزايد عدد الضحايا في غزة، فإن موقف البيت الأبيض يعكس الإحباط المتزايد إزاء التكتيكات العسكرية الإسرائيلية والالتزام بمحاسبة المسؤولين عن سقوط ضحايا من المدنيين.

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