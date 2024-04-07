نائب التنسيقية: كلمة السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية أوضحت الجهود في مواجهة التحديات

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل على إقامة إفطار الأسرة المصرية كل عام، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ولفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتعبير عن قوته وصلابته وتماسكه الدولة المصرية فى مواجهة الأزمات والتحديات الصعبة.

وأوضح بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن كلمة الرئيس السيسي حملت خلال هذا الحفل رسائل إيجابية رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة، لأنها توضح حجم الجهد المبذول من القيادة السياسية والحكومة فى مواجهة هذه التحديات، كما أن تبعث رسائل طمأنية للشعب المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي كان هاما للغاية لأنه كان وضح أهم ما ستركز عليه الدولة خلال الفترة القادمة وأهمان، الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي للتوسع في الرقعة الزراعية ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع توفير الحماية الاجتماعية ودعم حالة الانفتاح، واستمرار الحوار الوطني والتركيز على محور بناء الإنسان.

وأشار النائب خالد بدوي، أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة هذا العام فى حفل إفطار الإسرة المصرية، وهذا يدل على أن هذه القضية تمثل قضية مصر الأولى، ويؤكد استمرار دعم القيادة السياسية للقضية والسعي نحو حل الأزمة.