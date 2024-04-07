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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيرادات كارجاس تلامس 4 مليارات جنيه لأول مرة

الجمعية العامة العادية
الجمعية العامة العادية رقم 29 لشركة كارجاس

عقدت الجمعية العامة العادية رقم 29 لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن عام 2023، وذلك بمشاركة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس .


وخلال الجمعية العامة لـ"كارجاس" أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتطور الأعمال والنجاحات التي تم تحقيقها خلال عام 2023 معربا عن تقديره للدور الذى تقوم به الشركة في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية  للتحول الطاقي وما يحققه نشاط الشركة من قيمة مضافة للإقتصاد القومي عن طريق تخفيف الضغط على استهلاك المنتجات البترولية  و تقليل فاتورة الاستيراد .

واستعرض المهندس خالد جمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) نتائج أعمال الشركة خلال عام 2023 والتي أظهرت مؤشرات أداء غير مسبوقة، بعد تحقيق 504 مليون متر مكعب مبيعات غاز طبيعي بنسبة نمو 21% عن العام السابق والتي أسفرت عن وفر سنوي في استهلاك الوقود السائل بحوالي 408 ألف طن، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي بقيمة 286 مليون دولار تقريباً.

 

كارجاس تشغيل وافتتاح 45 محطة تموين جديدة خلال 2023


وأضاف أن الشركة قامت خلال عام 2023 بتشغيل وإفتتاح 45 محطة تموين جديدة ليصبح إجمالي محطات الشركة 314 محطة بالإضافة إلى 53 مركز تحويل موزعين على 23 محافظة، كما وصلت مبيعات الزيوت إلى 3,267 طن بنسبة نمو 18% عن العام السابق.
لتحقق الشركة لأول مره إجمالي إيرادات النشاط ما يقرب من أربعة مليارات جنيه كما تم مضاعفة مجمل ربح النشاط ليصل إلى 518 مليون جنيه مسجلاً نمو بنسبة 115%.
وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة البترول المتعلقة بالاستدامة البيئية وترشيد الطاقة، أوضح المهندس خالد جمال أن الشركة قامت بتحويل عدد 242 ألف سيارة ومبيعات تموين غاز الطبيعي 4.5 مليار متر مكعب منذ بدء النشاط مما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 321 ألف طن.
و فى ختام اجتماع الجمعية العمومية أعرب المهندس طارق الملا عن سعادته بما حققته الشركة من نمو ووجه الشكر للعاملين بالشركة مهنئاً إياهم على النتائج المحققة وطالبهم بالاستمرار في الجھود المبذولة لتحقیق المزید من النجاحات.
حضر أعمال الجمعية المهندس يس محمد يس العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونوابه المحاسبة أمل طنطاوي للشئون المالية والمهندس محمد خضير للتخطيط ومشروعات الغاز وتنمية الأعمال و الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسبان أشرف عبدالله وخالد عثمان مساعدا الوزير للشئون المالية والاقتصادية والتجارة الداخلية والخارجية  والمهندس حسانين محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق، والمحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

كارجاس وزير البترول الوقود السائل محطة تموين غاز طبيعي

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