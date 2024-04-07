من يلاقي الفائز من مباراة الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية؟.. تفاصيل

أعلن الإعلامي خالد الغندور، تأهل فريق دريمز الغاني إلىنصف نهائي الكونفدرالية، على حساب فريق الملعب المالي، لينتظر الفائز من مباراة فيوتشر والزمالك ببطلوة الكونفدرالية، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "انتهاء المباراة.. دريمز الغاني يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية؛ بعد التعادل مع الملعب المالي بنتيجة 1/1، لينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وفيوتشر".

ويلتقي الزمالك مع نظيره مودرن فيوتشر، في العاشرة من مساء اليوم، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على استاد القاهرة الدولي.