تباين أسواق المال العربية ختام الأحد| بورصات قطر وعُمان ترتفع.. ومصر تتراجع.. والسعودية والإمارات إجازة

تباين أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر بورصات عُمان وقطر وتونس والأردن، بينما تباينت مؤشرات الكويت وتراجعت المؤشرات المصرية والبحرينية.

فيما تشهد أسواق الإماراتية المالية ( سوق دبي المالي، سوق أبو ظبي) إجازه رسمية اليوم علي ان تستأنف تداولاتها غدا الاثنين، بينما سوق الأسهم السعودية (تداول) بدأ إجازة عيد الفطر المبارك، سيتم استئناف تداولاته اعتباراً من يوم الأحد 14 أبريل 2024.

أسواق المال العربية

بورصة مسقط تغلق تعاملاتها الأحد على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 4689.42 نقطة مرتفعًا 8.8 نقاط، وبنسبة 0.19 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4680.67 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و151 ألفًا و524 ريال عُماني، منخفضة بنسبة 17.6 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و609 آلاف و571 ريال عُماني.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.235 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.09 مليار ريال عُماني.

ارتفاع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.96 % اليوم

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على ارتفاع بواقع 93.86 نقطة، أي بنسبة 0.96 %، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و910.16 نقاط .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 114 مليونًا و597 ألفًا و418 سهمًا، بقيمة 306 ملايين و26 ألفًا و424.200 ريال، نتيجة تنفيذ 9 آلاف و256 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 575 مليارًا و55 مليونًا و12 ألفًا و610.140 ريالاً، مقابل 569 مليارًا و637 مليونًا و320 ألفًا و875.180 ريالاً، في الجلسة السابقة.

الأسهم المالية ترتفع بمؤشر عمَّان تعاملات اليوم الأحد

أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم الأحد، مرتفعاً 0.3 بالمائة، ليصل إلى مستوى 2449.3 نقطة، رابحاً 7.28 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

ودعم أداء البورصة اليوم، ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.56 بالمائة، مع صدارة سهم دارات للرابحين بنسبة 3.85 بالمائة، وارتفع كابيتال بنك بنسبة 2.6 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات القطاعين الصناعة والخدمات، وهبط الأول بنسبة 0.34 بالمائة، مع تقدم سهم الآجواخ الأردنية على المتراجعين بالسوق الأول بنسبة 5.56 بالمائة، وتراجع الإنتاج بنسبة 2.47 بالمائة.

وانخفض الخدمات بنسبة 0.01 بالمائة، بضغط سهم آفاق للطاقة المتراجع بنسبة 0.56 بالمائة، وتراجع الأسواق الحرة بنسبة 0.27 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 2.45 مليون سهم مقابل 3.33 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، وتراجع قيمة التداولات إلى 2.4 مليون دينار، مقابل 4.17 ملايين دينار بالجلسة السابقة.

المؤشر الرئيس لبورصة تونس ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة ‏‏0.3 بالمائة، ليصل عند 8948.8 نقطة.‏

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 17.8 مليون دينار تونسي أي بنحو 5.70 ملايين دولار ‏أمريكي.‏

تباين أداء بورصة الكويت اليوم

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مع تصدر سهم "بيتك" نشاط التداولات.

تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.30%، و"العام" بنحو 1.05%، بينما ارتفع "الرئيسي" بـ0.22%، و"الرئيسي 50" بـ 0.23% عن مستوى الخميس الماضي.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 31.77 مليون دينار، وزعت على 86.07 مليون سهم، بتنفيذ 7.86 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ0.60%، بينما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بـ2.01%، واستقر قطاعان.

وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 48 سهماً على رأسها "مدار" بـ9.12%، بينما تراجع سعر 57 سهماً في مقدمتها "وثاق" بواقع 9.05%، واستقر سعر 14 سهماً.

وجاء سهم "بيتك" المتراجع 1.51%، في مقدمة نشاط التداول بحجم بلغ 16.15 مليون سهم، وسيولة بقيمة 11.5 مليون دينار.

البورصة المصرية تخسر 4 مليارات جنيه ختام الأحد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 1.902 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 32.4 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 1.24 %، ليبلغ مستوى 28151.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقًا، بنحو 0.21 %، ليبلغ مستوى 9210.34 نقاط، بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.05 %، ليصل إلى مستوى 6484.28 نقطة.

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 2,020.90 نقطة، بانخفاض وقدره 0.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 783.68 نقطة، بانخفاض وقدره 2.97 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليون و133 ألفًا و990 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 326 ألفًا و520 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 53 صفقة.