مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. رانيا يوسف تبيع نصيبها بالشركة

عرضت قناة cbc الفضائية، الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل بقينا اتنين لـ الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين، تبيع ياسمين (رانيا يوسف) نصيبها في شركة الدعاية والإعلان، إلى زين ابن خالتها.

ويتشاجر أدهم (شريف منير) مع زين ابن خالة ياسمين عندما يجده في الشركة بعدما أصبح شريكا فيها، فيطرده أدهم، ويذهب إلى منزل طليقته ويتشاجر معها ويترك المنزل.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

ويعرض مسلسل "بقينا اتنين" حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و 6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و 1.30 صباحا و 9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.