عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل مد فترة التقديم الإلكتروني في المدارس الرسمية الدولية، بالاضافة الى اخر قرارات وزارة التربية والتعليم وكيفية التقديم.

حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS) للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025 و نص القرار على انه  نظراً للإقبال الشديد على التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS) بالمستوى الأول رياض أطفال KG1 للعام الدراسي القادم ، فقد تم مد فترة التقديم الإلكتروني الى يوم  الاثنين الموافق 15/4 .


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان قرار المد جاء نظراً للاقبال الشديد علي التقديم بالمستوى الأول رياض أطفال KG1 للعام الدراسي الجديد   وأوضحت الوزارة أنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط  التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS)  

وتوضيح  شروط التقديم في رياض قيشترط ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ، ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهر و 29 يوم في أول أكتوبر 2024. ايضا يتم الالتزام بالكتاب الدوري رقم 9 بتاريخ 27 فبراير 2024 بشأن تخصيص نسبة 5% كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الاطفال ذوي الاعاقة البسيطة بالمدارس الخاصة بنوعيها (عربي - لغات) والمدارس التي تطبق ذات طبيعة خاصة دولية.

المدارس الرسمية الدولية زارة التربية والتعليم قرارات وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

إلحق عرض العيد..موبايل Nokia الأفضل مبيعا بكاميرا رائعة سعره 1725 جنيها

خبر سار | الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق أمام إنبي

ترشيحاتنا

رئيس YouTube يحذر من تدريب أداة Sora على مقاطع الفيديو الخاصة به

النشرة الدينية| أحمد نعينع: الرئيس السادات كان صوفيًا ويداوم على زيارة الأولياء والأضرحة.. المفتي: النبيَّ جاء للبناء والعمران ولم يأتِ لإقصاء أحد

أحمد موسى: كبار رجال الدولة قدموا واجب العزاء لأسرة الراحل فتحي سرور

أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة.. فيديو

طيران الاحتلال يشن غارة على رفح الفلسطينية.. والصحة تحذر من كارثة

ياسمين عبدالعزيز ونور الشريف.. أحمد العوضي يكشف مفاجآت بالجملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير ضجة بأحدث إطلالاتها

آبل تفاجىء متابعيها بإصدارات جديدة بإمكانيات وميزات جبارة فما القصة؟

بفستان لافت.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها | شاهد

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ