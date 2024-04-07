قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل مد فترة التقديم الإلكتروني في المدارس الرسمية الدولية، بالاضافة الى اخر قرارات وزارة التربية والتعليم وكيفية التقديم.

حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS) للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025 و نص القرار على انه نظراً للإقبال الشديد على التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS) بالمستوى الأول رياض أطفال KG1 للعام الدراسي القادم ، فقد تم مد فترة التقديم الإلكتروني الى يوم الاثنين الموافق 15/4 .



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان قرار المد جاء نظراً للاقبال الشديد علي التقديم بالمستوى الأول رياض أطفال KG1 للعام الدراسي الجديد وأوضحت الوزارة أنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS)

وتوضيح شروط التقديم في رياض قيشترط ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ، ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهر و 29 يوم في أول أكتوبر 2024. ايضا يتم الالتزام بالكتاب الدوري رقم 9 بتاريخ 27 فبراير 2024 بشأن تخصيص نسبة 5% كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الاطفال ذوي الاعاقة البسيطة بالمدارس الخاصة بنوعيها (عربي - لغات) والمدارس التي تطبق ذات طبيعة خاصة دولية.