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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل رياضة القليوبية: تجهيز مراكز الشباب لأداء لصلاة عيد الفطر المبارك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا مع مديري الإدارات المركزية والإدارات الفرعية.
وتطرق وكيل الوزارة، إلى تجهيز مراكز الشباب والساحات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بمراكز الشباب، ويشارك فرق الجوالة والكشافة وأندية التطوع فى تجهيز الملاعب والساحات داخل مراكز الشباب لاستقبال المصلين، تأكيد على الدور المجتمعى الذى تقدمه مراكز الشباب وتنفيذا لرؤية واستراتيجية الوزارة نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.
وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعداد  لجميع مراكز شباب القليوبية لاستقبال المواطنين بعد صلاة العيد، من خلال المشاركة في مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة للعيد، والتي تتضمن تنفيذ احتفالات العيد من خلال الألعاب الترفيهية للأطفال والكبار ومسابقات وجوائز وهدايا بالإضافة للعروض الفنية والمسرحية والفنون الشعبية والعرائس.
واختتم الاجتماع بالتشديد على ضرورة مراجعة جميع وسائل الأمن والسلامة المهنية وأسلاك الكهرباء وتغطيتها ومياه وأرضية الملاعب وصالات الأنشطة وأغطية الصرف الصحي، والتأكد من وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق بجميع مراكز شباب المحافظة.
كما شدد على الاندية بضرورة توفير جهاز الصدمات الكهربائية تحت إشراف طبيب متخصص، والتنسيق مع هيئة الاسعاف لتواجد الجهاز مع سيارة الإسعاف.

القليوبية عيد الفطر المبارك صلاة عيد الفطر المبارك مراكز شباب القليوبية وزارة الشباب والرياضة

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