مصدر رفيع المستوى: توافق مصري أمريكي قطري لإيجاد صيغة لهدنة إنسانية بغزة

أكد مصدر رفيع المستوى، استمرار اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطري أمريكي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضح المصدر أن وفد حركة حماس يجري اجتماعات مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية.

جهود مصرية

وأشار المصدر إلى أن هناك جهود مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكشف المصدر عن أن هناك توافقا مصريا أمريكيا قطريا على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة بشكل فوري.

ولفت إلى أن الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل المحتجزين وآليات عودة النازحين بقطاع غزة.