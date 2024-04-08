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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يثير الجدل بستوري عبر إنستجرام

صدى البلد

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الحمد لله اللهم لك الحمد”. 

وظهر امام عاشور في مران الأهلي بعد التخلي عن حامل الذراع كمرحلة جديدة في التأهيل. 

 

يواجه النادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام خلال شهر أبريل الجاري.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على أرضية ملعب الفريق الكونغولي، يوم 19 من شهر أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء يوم 26 من الشهر ذاته على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

 

 

 

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