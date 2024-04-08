هل عيد الفطر 2024 يوم الثلاثاء؟.. اعرف موعده النهائي بعد 9 ساعات

لعل معرفة هل عيد الفطر 2024 يوم الثلاثاء ؟ وهو أكثر ما يبحث عنه المسلمون في هذا الوقت ، حيث نشهد اليوم الإثنين التاسع والعشرين من رمضان، والذي ربما يكون آخر أيامه أو يلحق به يوم ، ولعل ضيق الوقت المتبقي من شهر رمضان الفضيل هو ما يطرح السؤال عن هل عيد الفطر 2024 يوم الثلاثاء ؟ أي أنه قد يكون العيد غدًا ومن ثم فهو يحدد ما لدينا من وقت متاح لنستعد لأول أيام عيد الفطر 2024 ، سواء لمن يسعون إلى العطلة من الدراسة أو العمل أو أولئك الذين يتزاورون أو يتنزهون، أو حتى يأملون فرحة العيد وبهجته، فكلها أسباب يجمعها استفهام واحد وهو هل عيد الفطر 2024 يوم الثلاثاء أي غدًا؟.

هل عيد الفطر 2024 يوم الثلاثاء

تحسم دار الإفتاء المصرية، هل عيد الفطر 2024 يوم الثلاثاء في مصر؟ بناء على استطلاع هلال شوال بعد غروب شمس اليوم الإثنين الموافق 29 رمضان 1445هـ و8 من إبريل 2024م، ومن ثم فإنه يكون أول أيام عيد الفطر 2024 يوم الثلاثاء أي غدًا ، عند ثبوت رؤية الهلال، حيث يكون رمضان 29 يومًا فقط، أما في حال عدم ثبوت الرؤية فإنه يكون يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان ، فيما يكون عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق غرة شوال 1445هـ، و10 إبريل 2024.

ويتم تحديد عيد الفطر 2023 في مصر وفق رؤية الهلال ، حيث يحل موعد عيد الفطر في اليوم الأول من شوال في التقويم الهجري من كل عام، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان الهجري، والذي يوافق يوم 8 إبريل لعام 2024 مـ أي بعد 33 ساعة تقريبًا من الآن .

وتؤكد الإفتاء أن تحديد موعد عيد الفطر 2024 في مصر، يكون من خلال رؤية الهلال فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2024 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

رؤية هلال العيد 2024

يشهد العالم كسوف الشمس اليوم الإثنين الموافق 8 أبريل الموافق 29 رمضان ، والذي من المقرر أن يكون يوم رؤية هلال شوال ، ويمكن رؤيته من المكسكس والولايات المتحدة الامريكية وكندا بصورة كلية ويمكن رؤيته بصورة جزئية في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية.

وأوضح "البحوث الفلكية" ، أن الكسوف يغطي مساحة عرضها 197.5 كيلومترا ويستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية، وسيستغرق الكسوف قرص القمر حوالي 105.7 من كامل قرص الشمس، مؤكدًا أن هذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر وكذلك لا يمكن رؤيته في المنطقة العربية.

موعد عيد الفطر 2024

تشير الحسابات الفلكية عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 فلكيًا في التقويم الميلادي، إلى أنه من المتوقع أن عدة شهر رمضان ستكون 30 يومًا، وتتوافق نهاية شهر رمضان في التقويم الهجري مع تاريخ 9 إبريل لعام 2024 م في التقويم الميلادي وهو يوم الثلاثاء الموافق 30 من رمضان 1445هـ، وبناء على هذه الحسابات فإنه يكون بداية شهر شوال يوم الأربعاء 10 إبريل لعام 2024 م، أي موعد عيد الفطر المبارك 2024 في مصر يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل لعام 2024 م، وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

عيد الفطر

يكون عيد الفطر بعد رمضان، في اليوم الأوّل من شهر شوّال، وقد أجمع الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أنّ ثُبوت شهر شوّال، وبدء عيد الفِطر يكون برؤية شاهدَين عَدلَين؛ واستدلّوا بما رُوي عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (صوموا لرؤيتِه وأفطروا لرؤيتِه وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شهد شاهدانِ مسلمانِ فصوموا وأفطروا).

وبيّن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّ انتهاء رمضان، وبدء يوم الفِطر يكون بشهادة شاهدَين عَدلَين، ورُوي عنه أنّ أعرابيَّين قدما إليه، فشهدا أنّهما شاهدا هِلال شوّال، فأمر النبيّ الناس بالفِطر، أمّا إن رأى الهلال شاهدٌ واحد، فإنّه لا يُفطر وحده، بل عليه أن يُفطر مع الناس، وهو قول الجُمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة؛ واستدلّوا بِحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (والفطرُ يوم تُفطرون والأضحى يومَ تُضحُّونَ)؛ إذ يجب على الشخص الواحد موافقة الجماعة من الناس في الفطر، وعَدمه؛ لأنّ اتِّفاقهم على الصوم وعدم مشاهدتهم الهلال يدلّ على خطئه في الرؤية.

تجدر الإشارة إلى أنّه في حال لم يرَ أحد الهلال في اليوم التاسع والعشرين من رمضان، فإنّه يجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً؛ للحديث الذي رُوي عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقالَ: لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له)؛ والمقصود بقول النبيّ: "اقدروا له"؛ أي أتمّوا الشهر ثلاثين يوماً، وفسّر ذلك حديث آخر للنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)،والحديث عام، وهو بذلك يشمل شعبان، ورمضان.

أجازة عيد الفطر 2024

تبدأ أجازة عيد الفطر 2024 في مصر، من يوم الثلاثاء الموافق 30 رمضان 1445 هـ، و9 إبريل 2024م ، وتمتد إلى الأحد الموافق 5 من شوال 1445هـ، و14 إبريل 2024م ، ليبلغ عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر ستة أيام بحسب القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تكون إجازة عيد الفطر 2024 في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك مناسبة عيد الفطر المبارك.

عدد أيام عيد الفطر شرعًا

عدد أيام عيد الفطر شرعًا، حدَّد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عدد أيام الفطر بيوم واحد، وجاء هذا التحديد بشكل صريح من النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذي رواه أنس -رضي الله عنه-؛ إذ قال: (قدم النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما ، فقال : قد أبدلَكُم اللهُ تعالى بهما خيرًا منهما : يومَ الفطرِ والأضحى)، وعليه فيجوز صيام اليوم الثاني من شوّال؛ وهو اليوم الذي يَلي عيد الفِطر، وهذا دليل على عدم اعتباره من أيّام العيد؛ لأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- نهى عن صيام يوم العيد، قال أبو سعيد الخدريّ: (نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَوْمِ يَومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ).

سنن عيد الفطر المبارك

ورد أن هناك مجموعة من الآداب والسُنن المستحبة في يوم العيد، ومنها الاغتسال، حيث إنه قد صح ذلك عن بعض الصحابة، فسأل رجلٌ عليًّا رضي الله عنه عن الغسل قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: "لا، الغسل الذي هو الغسل"، قال: "يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر"، لبس ثياب جديدة يتجمل بها فعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ رضي الله عنه جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) رواه البخاري (906).

وجاء منها كذلك التطيب بأحسن الطيب، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه "كان يتطيب يوم الفطر"، كما في "أحكام العيدين"، وهذا التزين والتطيب إنما يكون من النساء في بيوتهن أمام أزواجهن ونسائهن ومحارمهن، ويستوي في استحباب تحسين الثياب والتنظيف والتطيب وإزالة الشعر والرائحة الكريهة الخارج والقاعد في بيته؛ لأنه يوم الزينة فاستووا فيه.

وورد كذلك من سنن عيد الفطر كذلك التكبير، حيث إنه يسنُّ التكبير في عيد الفطر: من رؤية الهلال؛ لقوله تعالى: «وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»، وإكمال العدة يكون بإتمام الصيام، والتهنئة وتكون بأي لفظ مباح، وأفضلها: "تقبل الله منا ومنكم"، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن سنن العيد أيضًا التوسعة في الطعام والشراب، لا حرج من التوسعة في الطعام والشراب وأكل الطيب من الطعام في البيت.