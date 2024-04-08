رفع الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لكل العاملين في القطاع الخاص|فيديو

تحدث عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بـ القطاع الخاص، قائلاً:"هذا القرار من القرارات المفرحة للغاية، و هذا القرار صدر عن إجتماع المجلس القومي للأجور في وزارة التخطيط".



وأضاف عبد الوهاب خضر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن وزارة العمل هي المعنية بتنفيذ هذا القرار، لافتاً إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة العمل، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الدولة، و للمزيد من الدعم و الحماية و الرعاية خاصة للعمال "جلود الإنتاج"