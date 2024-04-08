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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 8 أبريل 2024|فيديو

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 8 أبريل 2024.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع، و47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 51.61 جنيه للبيع، و51.49 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 60.19 جنيه للبيع، و60.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 154.89  جنيه للبيع، و154.51 جنيه للشراء

الدولار أسعار الدولار العملات العربية والاجنبية سعر الدولار الأمريكي سعر الجنيه الاسترليني اليوم سعر الريال السعودى

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