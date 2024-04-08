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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك طفيف.. سعر الدولار مقابل الجنيه رسميا اليوم الإثنين

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

ارتفع سعر الدولار في البنوك بشكل بقيمة تتراوح ما بين 10 لـ 15 قرش بمستهل الأسبوع.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم الاثنين في بنك البنك الأهلي الكويتي نحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم الاثنين في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، أبوظبي التجاري، الشركة المصرفية، الاستثمار العربي، إس بي سي HSBC،الإمارات دبي الوطني،  قطر الوطني QNB، الأهلي المتحد، ميد بنك)نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك التنمية الصناعية  نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم الاثنين في بنك  العربي الإفريقي نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم الاثنين في بنوك (كريدي اجريكول، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، البركة، المصرف المتحد، ) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 

يقدّم  البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 47.60 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أى ارتفاع أو انخفاض.

40 مليار دولار احتياطيات نقدية 

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع حجم صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40,361.3 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.

 

 

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