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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الاتصالات يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون المشترك بمجالات التحول الرقمي

صدى البلد

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر لبحث سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، والذكاء الاصطناعى، وتصميم وصناعة الإلكترونيات.


وخلال اللقاء؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال عدد من المشروعات من بينها مشروع أحمس الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية من خلال رقمنة القطاعات المقدمة لخدمات المواطنين؛ مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال التحول الرقمى.


وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع فى حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات بمصر فى ضوء استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات؛ لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى هذا المجال وذلك من خلال عقد لقاءات مكثفة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشركات الكورية المتخصصة فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونات وتكنولوجيا السيارات والأنظمة المدمجة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فى هذه المجالات بمصر.

ومن جانبه أشار كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر إلى أن كوريا الجنوبية تعد قوة رائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى تعدد مجالات التعاون بين  مصر وكوريا الجنوبية فى هذا المجال بما فى ذلك مشاريع التعاون التى تنفذها الوكالة الكورية للتعاون الدولى للتحول الرقمى للخدمات الحكومية؛ موضحا أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مضيفا أن مصر لديها كوادر رقمية متميزة كما أن كوريا الجنوبية لديها التكنولوجيا والابتكار. وفى هذا الإطار، أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التعاون الأكاديمى بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الكورية المتخصصة فى المجالات التكنولوجية.

ووجه السفير الدعوة للدكتور عمرو طلعت للمشاركة فى ورشة عمل وزارية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن فعاليات منتدى القمة الكورية الإفريقية المقرر عقدها فى كوريا الجنوبية فى أول يونيو المقبل.


واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


حضر اللقاء المهندس / خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة / شيرين الجندى مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والسفير / خالد طه مستشار الوزير للعلاقات الدولية.


ومن الجانب الكورى،  سانغهون أوه مستشار ورئيس القسم الاقتصادى بسفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، و هيوندو يى الملحق التجارى بالسفارة، وجينيونج كيم مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولى بمصر، وجيهاى لى مسئول التعاون التنموى بالسفارة.

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