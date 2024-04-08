محافظ الوادي الجديد : تجهيز 141 مسجدا و11 ساحة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك

صرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش ١١ ساحة كبرى و ١٤١ مسجد لآداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام بكل مسجد وساحة؛ لآداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّه الزملوط بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.