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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أبراج هتقضي العيد في البيت .. أنت منهم؟

الابراج اليوم
الابراج اليوم

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر، ويقوم بعض الأشخاص بتجهيز نفسها للسفر أو قضاء الوقت مع العائلة خارج المنزل للتنزه في العيد، ولكن بعض الأشخاص يكره هذه العادة ويفضل الجلوس في المنزل.

أبراج تفضل الجلوس في المنزل العيد

وفي هذا التقرير نستعرض الأبراج التي تفضل قضاء إجازة العيد في المنزل دون الخروج منه أبدا.

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برج الدلو 

يفضل مواليد برج الدلو الجلوس في المنزل للاسترخاء والبعد عن الضوضاء في العيد، كما يميل إلى مشاهدة التلفاز وخاصة المسرحيات.

برج القوس 

يعيش مواليد برج القوس بعض الضغوطات قبل العيد خاصة في العمل، لذلك يميل إلى الجلوس في المنزل في البيت وعدم الخروج أو التنزه.

برج العقرب

يعيش مواليد برج العقرب حالة من الملل في العيد، ويفضل الجلوس في المنزل لتناول التسالي والحلويات ويمكنه استقبال بعض أفراد العائلة والأصدقاء.

برج الحمل

أما مواليد برج الحمل فهم يميلون إلى تجنب التجمعات في الشوارع ويمكنهم عمل البيتزا في البيت وتناولها مع العائلة ومشاهدة الأفلام الاونلاين.

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