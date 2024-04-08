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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: مدير الـCIA عرض هدنة مؤقتة بغزة خلال عيد الفطر

نتنياهو وويليام بيرنز
نتنياهو وويليام بيرنز

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ CIA ويليام بيرنز، اقترح وقف الحرب بكافة أشكالها خلال عيد الفطر المبارك.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنه خلال فترة الهدنة المؤقتة في غزة، يجب أن تستمر المفاوضات في القاهرة.

ووجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وذلك على خلفية تهديدات الوزيرين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش بأنهما إذا انتهت الحرب سيستقيلان من الحكومة.

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على حسابه على موقع X (تويتر سابقا): "أذكر رئيس الوزراء أمام شركائه في الائتلاف- حزب "هناك مستقبل" جاهز لتوفير شبكة أمان كاملة في أي لحظة لصفقة الأسرى".

وأضاف: 24 إصبعا هي أكثر بكثير مما يملكه بن جفير وسموتريش، لقد حان الوقت لإعادتهما إلى المنزل الآن".

ويأتي هذا البيان على خلفية مطالبة بن جفير وسموتريتش بإطلاق عملية في رفح، في وقت تجري فيه مفاوضات بشأن صفقة الأسرى في القاهرة.

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