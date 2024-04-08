مسيرة محملة بالمتفجرات.. صافرات الانذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات في الجليل الغربي بعد اشتباه باختراق مسيّرة الأجواء.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلية إن طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات، على ما يبدو قادمة من لبنان، أصابت منطقة بالقرب من روش هانيكرا.

وأشار إلى أن الضربة تسببت في حريق صغير، ولا توجد تقارير عن إصابات.

وأفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية، أنه تم إطلاق صاروخ من منطقة خان يونس في جنوب غزة على مستوطنة رعيم الجنوبية منذ فترة قصيرة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الصاروخ ضرب منطقة مفتوحة، ولم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ، أمس الأحد، أنه سحب قواته من مدينة خان يونس الجنوبية، ما يمثل تحولا كبيرا في الطريقة التي يخطط بها لخوض الحرب.