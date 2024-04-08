وكيل تعليم بورسعيد: الأنشطة التربوية جزءا لا تتجزأ من العملية التعليمية

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، فعاليات احتفالية المديرية بشهر رمضان المبارك المقامة على مسرح مدرسة النيل الدولية بحضور كوكبة كبيرة من قيادات التعليم ولفيف من أولياء الأمور.
وأشار وكيل تعليم بورسعيد خلال كلمته، إلى أن الأنشطة التربوية جزءا لا تتجزأ من العملية التعليمية لافتا إلى أن تعليم بورسعيد يسعى دائما لاكتشاف ورعاية الموهوبين من الطلاب مما يساعد في دعم تكوين شخصيتهم حسب رؤية مصر ٢٠٣٠.
ووجه وكيل تعليم بورسعيد الشكر والتقدير لكل القائمين على الاحتفالية.
وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الموسيقية والغنائية الدينية والالقاء التي قدمها طلاب فريق المديرية الموسيقي بالاضافة لفقرة استعراضية بلغة الإشارة من أداء طلاب التربية الخاصة، وقد لاقت جميعها قبول واستحسان الحضور.