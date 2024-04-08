وكيل تعليم بورسعيد: الأنشطة التربوية جزءا لا تتجزأ من العملية التعليمية

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، فعاليات احتفالية المديرية بشهر رمضان المبارك المقامة على مسرح مدرسة النيل الدولية بحضور كوكبة كبيرة من قيادات التعليم ولفيف من أولياء الأمور.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد خلال كلمته، إلى أن الأنشطة التربوية جزءا لا تتجزأ من العملية التعليمية لافتا إلى أن تعليم بورسعيد يسعى دائما لاكتشاف ورعاية الموهوبين من الطلاب مما يساعد في دعم تكوين شخصيتهم حسب رؤية مصر ٢٠٣٠.

ووجه وكيل تعليم بورسعيد الشكر والتقدير لكل القائمين على الاحتفالية.

عبد التواب يشهد احتفالية تعليم بورسعيد بشهر رمضان 1000289658 1000289592 1000289649 1000289640 1000289628 1000289613 1000289622 1000289670 1000289631 1000289598

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الموسيقية والغنائية الدينية والالقاء التي قدمها طلاب فريق المديرية الموسيقي بالاضافة لفقرة استعراضية بلغة الإشارة من أداء طلاب التربية الخاصة، وقد لاقت جميعها قبول واستحسان الحضور.