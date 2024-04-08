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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: الأنشطة التربوية جزءا لا تتجزأ من العملية التعليمية

عبد التواب يشهد احتفالية
عبد التواب يشهد احتفالية تعليم بورسعيد بشهر رمضان

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، فعاليات احتفالية المديرية بشهر رمضان المبارك المقامة على مسرح مدرسة النيل الدولية بحضور كوكبة كبيرة من قيادات التعليم ولفيف من أولياء الأمور.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد خلال كلمته، إلى أن الأنشطة التربوية جزءا لا تتجزأ من العملية التعليمية لافتا إلى أن تعليم بورسعيد يسعى دائما لاكتشاف ورعاية الموهوبين من الطلاب مما يساعد في دعم تكوين شخصيتهم حسب رؤية مصر ٢٠٣٠.

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ووجه وكيل تعليم بورسعيد الشكر والتقدير لكل القائمين على  الاحتفالية.

عبد التواب يشهد احتفالية تعليم بورسعيد بشهر رمضان

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وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الموسيقية والغنائية الدينية والالقاء التي قدمها طلاب فريق المديرية الموسيقي بالاضافة لفقرة استعراضية بلغة الإشارة من أداء طلاب التربية الخاصة، وقد لاقت جميعها قبول واستحسان الحضور.

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