محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير نادي التثقيف الفكري الرياضي لذوي الهمم بالضواحي

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال تطوير نادى التثقيف الفكري الرياضى لذوى الهمم بمنطقة خديجة ب بالضواحي وذلك بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءة المبني علي أعلي مستوي.

وحضر الافتتاح الدكتور منصور البكرى السكرتير العام للمحافظة، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة وسمر الموافى رئيس حى الضواحى، وعدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم.

محافظ بورسعيد : يؤكد علي تقديم لأبناء المحافظة من ذوي الهمم 1000289565 1000289538 1000289550 1000289556 1000289562 1000289535 1000289571 1000289532 1000289547 1000289574

و أشار محافظ بورسعيد إلى ان أعمال تطوير ورفع الكفاءة شملت المبني بالكامل الذي يضم أول مكتبة للأطفال من ذوى الهمم "قادرون باختلاف" وجيم للألعاب كما يضم ملعب لممارسة لعبة البوتشة الخاصة بذوى الهمم على أعلى مستوى لتوفير سبل الراحة لذوي الهمم من أبناء المحافظة ، وتقديم الدعم للمشاركون في الفعاليات والأنشطة الرياضية المتعددة .

و أكد محافظ بورسعيد على الدور المجتمعي لذوي الهمم من أبناء المحافظة، منوها بأن هناك العديد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم يشاركون في الفعاليات والأنشطة الرياضية المتعددة، فضلا عن النماذج الرياضية المشرفة التي تحصل على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية و العالمية.