هل رمضان 30 يوما أم 29؟.. البحوث الفلكية يجيب

رمضان كامل ام ناقص سؤال بدأ يطرح بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث بدأ المصريون مع اواخر أيام الشهر الكريم،في السؤال عن عدد الأيام المتبقية لشهر الصيام، وهل عدد أيام رمضان 29 ام 30 يوما.

هل يستمر شهر رمضان لـ 30 يوما أم 29

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي علي منصات السوشيال ميديا المختلفة سؤالا وهو هل يستمر شهر رمضان لـ 30 يوما أم 29 ؟ ... و عن موعد عيد الفطر المبارك.

عدد أيام شهر رمضان

ورد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على السؤال عن عدد أيام شهر رمضان وعن هل يستمر شهر رمضان لـ 30 يوما أم 29، كاشفا عن موعد ولادة هلال شهر شوال و موعد صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية، فإن عدد أيام شهر رمضان هي 30 يوما ولن تكون عدد ايام شهر رمضان 29 يوما.

رمضان 30 يوم وغدآ آخر أيام الشهر

وأوضح رابح أن شهر رمضان لعام 1445 هجريا 2024 ميلاديا، يستمر 30 يوما ويكون يوم الأربعاء 10 ابريل، مشيرآ إلي أن الحسابات الفلكية تحدد لنا أن هلال شهر شوال لعام 1445 (العيد الصغير 2024)، إلى أن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من شهر رمضان 1445، والموافق 8 أبريل 2024، وهو اليوم المخصص لرؤية الهلال.

البحوث الفلكية هلال عيد الفطر لن يولد

وأضاف أنه يُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 2-20 دقيقة)".

مواعيد عيد الفطر

ويكون مواعيد عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024م وصلاته عند الساعة 5:59 ص في القاهرة.

عدد ساعات الصوم في آخر يوم في شهر رمضان

آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة، حيث تكون موعيد صلاة المغرب في تمام الساعة السادسة و19 دقيقة.

الثلاثاء 9 أبريل 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:39.

وأكد معهد الفلك، أن قرار بداية شهر عيد الفطر والشهور العربية بشكل عام في أيد مفتي الديار المصرية، مشيرا إلى أن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر رمضان هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية، فدار الأفتاء المصرية تستعين بالحسابات الفلكية من أجل معرفة إحداثيات الهلال لعمل رؤية صحيحة لاتتمكن منها التهم أي لا تختلف مع العلم والحساب الفلكي الموثوق فيه.

موعد و إجازة عيد الفطر المبارك 2024

ونستعرض لكم خلال السطور التالية عدد إجازات شهر أبريل 2024 و إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تحديد موعد عيد الفطر فلكيًا .

ويتم تحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر كل عام قبل العيد بأيام، وبشأن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص فيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.

إجازة عيد الفطر 2024 المبارك تكون بدءًا من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم السبت 13 أبريل، على أن يستأنف الموظفون عملهم بدءًا من يوم الأحد 14 أبريل، لتكون بذلك إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين هي 4 أيام حتى الآن.

ويحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتضمن قانون العمل الجديد على باب كامل خاص بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:

إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.

وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.