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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

يوم ترفيهي لأهالي القرى والنجوع.. مظاهر احتفال وزارة الرياضة بـ عيد الفطر

صدى البلد

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مدار الساعة، مع كافة قيادات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة؛ الاستعدادات لاستقبال الاحتفالات والأنشطة والبرامج والفعاليات المزمع عقدها خلال عيد الفطر.


أكد الدكتور أشرف صبحي إستعداد الوزارة مع المديريات؛ لإطلاق اليوم الترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي بمراكز شباب، وإدخال البهجة والسعادة لهم بعيد الفطر المبارك، من خلال الألعاب والأدوات الترفيهية اللازمة، وكذلك توزيع هدايا للأطفال وأهالينا بالقرى والنجوع الواقعة في النطاق الجغرافي بالمراكز.


ويتم تنفيذ اليوم الترفيهي بمراكز شباب، تحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب "، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب- الإدارة العامة لمراكز الشباب، بالتعاون مع كافة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.


وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: :" نعمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بصورة غير مسبوقة بضرورة تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء من مختلف المحافظات، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقاً لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الفطر المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد".


ووجه وزير الشباب والرياضة، وكلاء الوزارة مديري مديريات الشباب والرياضة وقيادات الوزارة برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.


كما شدد الوزير علي مديري مديريات الشباب والرياضة، علي ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل المنشآت الشبابية، وقضاء وقت سعيد مع أسرهم.


وتعمل وزارة الشباب والرياضة علي تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان وكافة المنشآت الشبابية والرياضية ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.


في سياق آخر، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحقق العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بمختلف المنشآت الشبابية والرياضية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الانسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية وتعزيز وتطوير المشاركات المصريه في البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي.

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