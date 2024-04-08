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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر ترسل 90 شاحنة إلى معبر العوجة استعدادا لدخول غزة.. فيديو

المساعدات
المساعدات

قال أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر العوجة، إنّ وقتا طويلا يُهدر بسبب القيود الإسرائيلية التي فُرضت على شاحنات المساعدات التي تعبر من خلال معبر رفح، حيث أرسلت الدولة المصرية أكثر من 90 شاحنة لمعبر العوجة لإنهاء إجراءات التدقيق قبل الدخول الى غزة.

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وأضاف "عماد"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "السيارات والشاحنات القادمة من تجاه معبر رفح تصطف لبضعة كيلومترات انتظارا لدخولها إلى منفذ العوجة من الجهة الإسرائيلية لتخضع عملية التدقيق".

وتابع: "هذه السيارات تنتظر يوميا قبل دخول منفذ العوجة الإسرائيلي محملة بالمواد الإغاثية والمواد الغذائية والإيوائية وغير ذلك من جميع ما يتطلبه المواطن الفلسطيني في محنته الحالية، ولكن إهدار الوقت الطويل يعرقل عملية إدخال المساعدات ويقلل أعداد الشاحنات التي تدخل الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح".

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