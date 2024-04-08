سي إن إن: أمريكا تريد عودة المدنيين إلى شمال غزة والاحتلال يرفض

أكد البيت الأبيض أنه يبذل كل ما بوسعه للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى ويؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك فيما قال مصدر مطلع أن مدير “سي آي إيه” قدم مقترحا جديدا لسد الفجوات في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وذكر المصدر المطلع أن واشنطن ترغب أيضا في عودة السكان إلى شمال قطاع غزة دون قيود، وإسرائيل ترفض.

وتابع المصدر قوله إن ما قدمته إسرائيل في المحادثات الأخيرة لا يجيب عن أسئلة حماس ومطالبها.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ان دخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة نهاية الأسبوع أمر مشجع لكنه لا يكفي للتعامل مع الوضع الإنساني.

وذكر مسؤول في البنتاجون ان وزير الدفاع الامريكي أوستن بحث مع الإسرائيلي يوآف جالانت نتائج التحقيق في استهداف قافلة المطبخ المركزي العالمي.

وبحث أوستن مع جالانت الحاجة إلى تغييرات إجرائية لتجنب استهداف عمال الإغاثة بغزة.

