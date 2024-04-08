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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة مثيرة من البيت الأبيض لعائلات الأسرى

مصدر مطلع لفايننشال تايمز يكشف رفض إسرائيل طلب مهم لحماس بمفاوضات القاهرة

رئيس الموساد
رئيس الموساد

  

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصدر مطلع قوله أن هناك نقاط شائكة خلال المفاوضات.
وذكر المصدر الصحيفة أن النقاط الشائكة تتمثل في رفض إسرائيل طلب حماس عودة السكان لشمال غزة.
واردفت  فايننشال تايمز بأن  الوضع متقلب للغاية رغم منح مدير الموساد تفويضا واسعا لكن ذلك لم يؤد إلى شيء مهم.
من جانبه اكد البيت الأبيض انه يبذل كل ما بوسعه للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى ويؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.
يأتي ذلك فيما قال مصدر مطلع أن مدير سي آي إيه قدم مقترحا جديدا لسد الفجوات في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ذكر المصدر المطلع أن واشنطن ترغب أيضا في عودة السكان إلى شمال قطاع غزة بدون قيود وإسرائيل ترفض.

وتابع  المصدر بقوله أن ما قدمته إسرائيل في المحادثات الأخيرة لا يجيب عن أسئلة حماس ومطالبها
يأتي ذلك فيما قالت القناة 13 أن البيت الأبيض دعا للمرة الأولى ممثلين لعائلات الرهائن الإسرائيليين غير الأمريكيين للقاء مسؤولين كبار.
 

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