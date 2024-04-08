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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل القتل الرحيم ضرورة أم مخالفة للشرع؟.. سعاد صالح تفجر مفاجأة

سعاد صالح
سعاد صالح

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :" هل القتل الرحيم ضرورة أم مخالفة للشرع؟ وفي حالة المريض مرض صعب هل من الممكن أن يتم فصل الأجهزة الطبية عنه".

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الشخص الذي يعاني من مرض شديد، وأسرته تنفق أموال كثير عليه، فمن الممكن أن يتم فصل الأجهزة العلاجية عنه من أجل أن يرحمه الله.

 

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي،  أن :" عمر الاجهزة لا تؤجل الموت، وأن ما يحدث للمواطنين أصحاب الأمراض الصعبة يكون تعذيب لهم وهلاك المال للورثة".

ولفتت إلى أنها قالت من قبل إنها طالبت من الأطباء فصل الأجهزة الطبية من على زوجها، بسبب تعرضه لمرض شديد في الرئة، معلقة:" أنا مع فصل الأجهزة الطبية من على المريض مرض صعب ويكون هناك لجنة طبية تحدد أن العلاج ليس له فائدة". 

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