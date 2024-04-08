مجد القاسم: مصطفى كامل سيطر على مؤدي المهرجانات وضبط إيقاع النقابة

أشاد الفنان مجد القاسم، بتعامل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، مع أزمة مؤدي المهرجانات، من خلال إصدار عدد من القرارات الهامة والفارقة والتي سيطرت وتصدت للإسفاف، من بينها الغناء بفرقة وعدم طرح أي أغنية دون موافقة النقابة بعد مراجعة كلماتها.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصطفى كامل أعاد حقوق الموسيقيين الغلابة، موضحا أن إنشاء شعبة الأداء الصوتي بنقابة المهن الموسيقية ساهم في زيادة إيرادات النقابة، فضلا عن السيطرة على مؤدي المهرجانات والعمل تحت مظلة ورقابة نقابية.

تابع الفنان السوري مجد القاسم، مصر ولادة بالنجوم وتمتلك آلاف الأصوات عظيمة والقادرة على تغيير مسار المزيكا، وهناك العديد من الأمور الأخرى التي من شأنها إعادة الفن إلى مكانته من خلال نقابة المهن الموسيقية ووزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.