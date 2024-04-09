ببالغ الحزن.. مروان محسن يتلقى عزاء والده بمسجد الشرطة| شاهد

أقيم عزاء والد مروان محسن، لاعب فيوتشر والنادي الأهلي سابقاً، بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

وتلقى مروان محسن عزاء والده بحزن شديد وسط حضور عدد من لاعبي كرة القدم.

وشيعت جنازة والد مروان محسن، لاعب مودرن فيوتشر والأهلي سابقاً، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة أول أمس.

ووصل جثمان والد مروان محسن، وسط حضور كبير من الأهل مودعينه إلى مثواه الأخير.

وتواجد عدد كبير من نجوم كرة القدم، لتقديم العزاء لمروان محسن الذي بدت عليه بملامح الحزن والفقد.

وتواجد اللاعب سعد سمير وحسين السيد في صفوف الحاضرين.https://fb.watch/rk03uho5R9/

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