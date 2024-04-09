عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ببالغ الحزن.. مروان محسن يتلقى عزاء والده بمسجد الشرطة| شاهد

صدى البلد

أقيم عزاء والد مروان محسن، لاعب فيوتشر والنادي الأهلي سابقاً، بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

وتلقى مروان محسن عزاء والده بحزن شديد وسط حضور عدد من لاعبي كرة القدم.   

وشيعت جنازة والد مروان محسن، لاعب مودرن فيوتشر والأهلي سابقاً، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة أول أمس.

ووصل جثمان والد مروان محسن، وسط حضور كبير من الأهل مودعينه إلى مثواه الأخير.

وتواجد عدد كبير من نجوم كرة القدم، لتقديم العزاء لمروان محسن الذي بدت عليه بملامح الحزن والفقد.

وتواجد اللاعب سعد سمير وحسين السيد في صفوف الحاضرين.https://fb.watch/rk03uho5R9/

c05901fb-0fa6-447b-8df2-b9fa4ff002cb
c05901fb-0fa6-447b-8df2-b9fa4ff002cb
8159ee09-490a-48b5-984c-6b1fafe75ad1
8159ee09-490a-48b5-984c-6b1fafe75ad1
b098fa4a-94a0-4c69-a656-a232448235f0
b098fa4a-94a0-4c69-a656-a232448235f0
664022ce-3263-4d31-b67a-7e1ffaa50cb3
664022ce-3263-4d31-b67a-7e1ffaa50cb3
8f427c6b-7462-4dd1-bb89-f303671559e5
8f427c6b-7462-4dd1-bb89-f303671559e5
النادي الأهلي صلاح سالم فيوتشر والأهلي لاعب مودرن فيوتشر مسجد الشرطة بصلاح سالم مسجد السيدة نفيسة مروان محسن والد مروان محسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

حريق هائل بعقار أمام محطة رمسيس ..فيديو

ترشيحاتنا

تعليق صادم من كولر على تعادل الأهلي مع إنبي بالدوري

تستاهل تخسر نقطتين.. نبيل الحلفاوي يعلق على تعادل الأهلي وإنبي

البلشي يطالب الشوربجي بعقد لقاء عاجل لحل أزمة الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية

رغم حصوله على رجل المباراة.. حزن كهربا بعد التعادل مع أنبي |فيديو

العقد الذهبي| 25% تمثيل برلماني و8 وزيرات.. المرأة المصرية تحقق أرقامًا قياسية

كولر يخرج عن صمته: هناك لاعبون يفكرون في مصلحتهم قبل الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

يحدث الآن .. اعرف تأثير الكسوف الكلي على الحالة النفسية

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ