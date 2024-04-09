مجد القاسم: طرح ألبوم لحظة غرام أجمل ذكرى في حياتي

استعاد الفنان السوري مجد القاسم، العديد من ذكريات السعيدة في حياته الشخصية، لافتا إلى أن موعد طرح أول ألبوم غنائي له بعنوان لحظة غرام ومدى النجاح الذي حققه في ذلك الوقت يعد أجمل ذكري في حياتي وأعتبره الخط الفاصل بين الشقاء والنجاح.

وأضاف الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ظهرت في برنامج هذا المساء الذي يقدمه الفنان الراحل سمير صبري عن طريق واسطة أحد المقربين من الفنان الراحل كان نقطة تحول في تاريخي ومشواري الفني.

تابع الفنان مجد القاسم، :"شاركت في البرنامج لمدة 4 دقائق فقط، وغنيت موال من هنا بدأ الهوى فأعجب الفنان الراحل سمير صبري بصوتي وقال لي: "أنت فين من زمان".

