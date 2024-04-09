أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يتحدى قرار المحكمة العليا في البرازيل.. ومبيعات آيفون في الصين تواصل الانخفاض

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



في الفترة الأخيرة، واجهت شركة أبل انخفاضًا في مبيعات آيفون في الصين، وهي السوق التي كانت تاريخيًا حاسمة بالنسبة للإيرادات العالمية لعملاق التكنولوجيا.

يواجه الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X تحقيقًا قانونيًا في البرازيل بعد تورطه في خلاف عام مع قاضي المحكمة العليا بشأن أمر يلزم شبكة التواصل الاجتماعي X بإغلاق بعض الحسابات اليمينية المتطرفة.

أعلن البنك المركزي الصيني عن خطط لإنشاء برنامج إعادة إقراض بقيمة 70 مليار دولار لدعم صناعات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في البلاد.

تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتفها الشبابي ذو الميزانية المتوسطة خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد الهاتف إطلاقًا يوم 12 أبريل المقبل، وسيحصل على عدد من المواصفات الكبيرة.

أطلقت شركة سامسونج هاتفها المميز للشباب Galaxy M15 في أول سوق عالمي له في الهند، وذلك بعد أسبوعين من الكشف عنه، حيث من المقرر أن ينطق الهاتف خلال الفترة المقبلة إلى معظم الأسواق العالمية.



تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتفها المميز Motorola Edge 50 Pro والذي يم عددًا من المواصفات الكبيرة أبرزها شاشة فائقة الجودة وكاميرا رئيسية دقة 50 ميجابكسل، مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.