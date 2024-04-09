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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يتحدى قرار المحكمة العليا في البرازيل.. ومبيعات آيفون في الصين تواصل الانخفاض

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مبيعات آيفون في الصين تواصل الانخفاض لهذا السبب


في الفترة الأخيرة، واجهت شركة أبل انخفاضًا في مبيعات آيفون في الصين، وهي السوق التي كانت تاريخيًا حاسمة بالنسبة للإيرادات العالمية لعملاق التكنولوجيا.


إيلون ماسك يتحدى قرار المحكمة العليا في البرازيل بسبب X.. ما القصة؟ 

 

يواجه الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X تحقيقًا قانونيًا في البرازيل بعد تورطه في خلاف عام مع قاضي المحكمة العليا بشأن أمر يلزم شبكة التواصل الاجتماعي X بإغلاق بعض الحسابات اليمينية المتطرفة.

 

البنك المركزي الصيني يُقرض 70 مليار دولار لقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 

 

أعلن البنك المركزي الصيني عن خطط لإنشاء برنامج إعادة إقراض بقيمة 70 مليار دولار لدعم صناعات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في البلاد.


بمميزات ممتازة وسعر على قد الإيد.. أوبو تستعد لإطلاق Oppo A3 Pro 

 

تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتفها الشبابي ذو الميزانية المتوسطة خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد الهاتف إطلاقًا يوم 12 أبريل المقبل، وسيحصل على عدد من المواصفات الكبيرة.


ببطارية جبارة.. سامسونج تطلق Galaxy M15 في أول سوق عالمي.. سعر ومواصفات

 

أطلقت شركة سامسونج هاتفها المميز للشباب Galaxy M15 في أول سوق عالمي له في الهند، وذلك بعد أسبوعين من الكشف عنه، حيث من المقرر أن ينطق الهاتف خلال الفترة المقبلة إلى معظم الأسواق العالمية.

 

بمواصفات جبارة.. موتورولا تتألق بهاتفها الجديد Motorola Edge 50 Pro 


تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتفها المميز Motorola Edge 50 Pro والذي يم عددًا من المواصفات الكبيرة أبرزها شاشة فائقة الجودة وكاميرا رئيسية دقة 50 ميجابكسل، مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.

 

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