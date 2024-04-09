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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو ناوي تبطل سجاير.. بدائل النيكوتين تساعدك في الإقلاع عن التدخين

بدائل النيكوتين تساعدك
بدائل النيكوتين تساعدك في الإقلاع عن التدخين

إذا كنت تنوي التوقف عن التدخين في شهر رمضان، فإليك بعض البدائل التي يمكن أن تساعدك في التخلص من الإدمان على النيكوتين، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

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بدائل النيكوتين تساعدك في الإقلاع عن التدخين

اللياقة البدنية: قم بممارسة التمارين الرياضية أو النشاطات البدنية للحفاظ على لياقتك وتحسين صحتك العامة. قد تساعدك هذه النشاطات على تقليل التوتر والرغبة في التدخين.

العض الصحي: استخدم بدائل الفم مثل العلكة بدون سكر أو قضبان العض أو الحلوى الصحية، يمكن أن يساعد العض على تخفيف الرغبة في التدخين وتوفير شعور بالفم المشبع.

الدعم الاجتماعي: تحدث مع الأصدقاء والعائلة وطلب الدعم والتشجيع منهم. قد يكون لديهم نصائح أو خبرات سابقة في التوقف عن التدخين ويمكن أن يكونوا داعمين لك في رحلتك.

الاسترخاء والتأمل: استخدم تقنيات الاسترخاء والتأمل للتحكم في التوتر والقلق، يمكن أن تساعدك هذه التقنيات على تحسين الصحة العقلية والتفكير بوضوح وتقوية قدرتك على التحكم في الرغبة في التدخين.

الحفاظ على توازن السكر في الدم: تناول وجبات صحية ومتوازنة وتجنب الوجبات الثقيلة والدهنية قد يساعد في تخفيف الرغبة في التدخين. حاول تناول الفواكه والخضروات الطازجة والبروتينات الصحية.

البحث عن بدائل صحية: هناك منتجات بدائل النيكوتين مثل اللصقات والصحائف الفموية والرذاذات التي يمكن استخدامها لتخفيف الانسحابات النيكوتينية. إذا اخترت استخدام هذه المنتجات، يفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي للحصول على التوجيه اللازم ومتابعة الاستخدام بشكل صحيح.

مهما كانت البدائل التي تختارها، يجب أن تكون عازمًا وملتزمًا باتخاذ قرارك في التوقف عن التدخين. قد تواجه بعض التحديات في البداية، ولكن مع الصبر والإرادة، يمكنك النجاح في الإقلاع عن التدخين والاستمتاع بفوائد الحياة الصحية.

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