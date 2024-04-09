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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يمدح أحمد حمدي ويوجه نصيحة لمدرب الزمالك

رضا عبد العال
رضا عبد العال

تحدَثَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء أمس الأول الأحد مع نظيره مودرن فيوتشر بهدف لمثله على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

جمهور الزمالك لعب دوراً كبيراً في تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما قدم لوحة فنية رائعة أمام مودرن فيوتشر، وأعطى دفعة قوية للاعبين من أجل التتويج ببطولة هذا الموسم.

 

وأضاف: البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقه داخل الفريق، ولابد من عقد جلسة بينه وبين مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، للتحدث معه في العديد من الأمور الفنية التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها.

 

وتابع: أحمد حمدي مكسب كبير للزمالك، وأحد أفضل الصفقات الشتوية التي أبرمها مجلس إدارة النادي ، فهو لاعب صاحب حلول داخل الملعب ، ويلعب بأسلوب السهل الممتنع، وأتوقع تواجده بصفوف المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

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