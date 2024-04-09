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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم إنبي يكشف موقفه من الانتقال إلى لأهلي أو الزمالك

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

كشف يوسف لبيب، نجم نادي إنبي موقفه من الانتقال للنادي الأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تألقه في مباراة الأحمر، التي تعادل فيها الفريقان بهدفين لمثليهما، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال يوسف لبيب في تصريحاته لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طريقة تسجيل هدفين أمام الأهلي؟ أنا من أبناء نادي إنبي، وأتدرب على مثل هذه الكرات بصفة مستمرة في التدريبات".

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وأضاف: "عندما أشارك في المباريات أقوم بتنفيذ ما أتدرب عليه بشكل تلقائي، وأنا أجتهد وأتدرب جيدًا، وربنا يمنحني التوفيق أثناء التدريبات".

وتابع: "كانت لدي مكالمة هاتفية مع أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي قبل يومين وكنت غاضب لعدم المشاركة في المباريات".

وأكمل: "أيمن الشريعي قام بتحفيزي، وطالبني بأن استمر على المجهود الذي أبذله، وأكد لي أنه سيواصل دعمي، والحمد لله كنت على قدر ثقته وثقة الجهاز الفني فيّ".

وواصل: "الانتقال للأهلي أو الزمالك في الفترة القادمة؟ آخذ الأمور خطوة بخطوة، ونبحث الآن عن إنهاء الموسم بشكل جيد مع فريق إنبي".

وأتم يوسف لبيب تصريحاته قائلًا: "أنا ملتزم بتعاقدي مع نادي إنبي، وإن شاء الله نتمكن من تحقيق موسم جيد للفريق، وسأقدم كل ما لدي وربنا يكتب الخير".

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