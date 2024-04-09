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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهدفت 7 مناطق.. أوكرانيا تدمر 20 مسيرة هجومية أطلقتها روسيا

مسيرات هجومية روسية
مسيرات هجومية روسية

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليششوك، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 20 طائرة بدون طيار هجومية أطلقتها روسيا، خلال الليل، حيث استهدفت سبع مناطق أوكرانية في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال أوليشتشوك على تطبيق تيليجرام للرسائل إن الطائرات بدون طيار دمرت فوق مناطق جنوب ميكولايف وأوديسا وخيرسون والمناطق الوسطى من دنيبروبتروفسك وبولتافا وفينيتسيا، وكذلك لفيف في الغرب.

وقال المسؤولون العسكريون والإقليميون الأوكرانيون إن القوات الروسية أطلقت طائرات شاهد بدون طيار في عدة هجمات، مستهدفة البنية التحتية الحيوية ومرافق الطاقة.

وقال ماكسيم كوزيتسكي، الحاكم الإقليمي لفيف، إن حطام الطائرة بدون طيار ألحق أضرارا بمنشأة بنية تحتية حيوية في غرب البلاد، مما تسبب في نشوب حريق.

وفي منطقة أوديسا الجنوبية، تم تدمير خطوط الكهرباء بسبب الحطام، كما قال الحاكم أوليه كيبر على تطبيق تيليجرام للمراسلة.

وبدورها، ذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية إن المعدات في منشأة للطاقة قد تضررت في منطقة بولتافا الوسطى.

وكثفت روسيا هجماتها على قطاع الطاقة في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة المرافق المولدة للطاقة والبنية التحتية الرئيسية الأخرى.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ من أنظمة صواريخ أرض جو S-300، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول ما حدث لتلك الصواريخ.

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