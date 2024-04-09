تعرف على موعد مباراة الأهلي وزد والقناة الناقلة

خطف فريق إنبي تعادلا مثيرا أمام النادي الأهلي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة زد المقرر بها بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



تقام مباراة الأهلي وزد في السابعة مساء بعد غدٍ الخميس وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق زد بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحصل كولر علي تقرير فني شامل عن فريق زد من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس.

كما يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة زد المقرر بها بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ورفض كولر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات في ظل ضيق الوقت بين مباراتي انبي وزد.

من جانبه أعرب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن غضبه بعد تعادل فريقه أمام إنبي في الدوري.



وقال كولر: "كان لدينا الكثير من التمريرات الخاطئة في الشوط الأول واللعب البطيء وفي الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل ولكن بسبب التسرع وعدم التركيز تلقينا هدف التعادل.



وأضاف: في الشوط الثاني فجأة وجدت كل اللاعبين يركضون إلى الأمام بتسرع وهذا عكس تعليماتي بالحفاظ على الكرة وتهدئة اللعب، ومن ركلة ركنية تلقينا الهدف الثاني بدون داعٍ".



وأوضح: أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة أن لاعب أو اثنان يفكرون في أنفسهم ولا يفكرون في الفريق، ولكن هذا المسلسل سينتهي عندما نحول الفرص الضائعة إلى أهداف.

وأكمل: لا يوجد وقت للتدريب على إنهاء الفرص، ولكن نحن نلعب مباراة كل يومين واللاعب الذي لا يشارك هو من يتدرب، ونحاول تحسين الأمور وأتمنى أن ينتهي هذا الكابوس قريبا.