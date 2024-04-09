"أساليب تعديل السلوك لذوي الاحتياجات الخاصة" ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أساليب تعديل السلوك لذوي الاحتياجات الخاصة" حاضرتها حياة عبد الرحيم موضحة تعريف السلوك، وما يجب معرفة قبل بداية في تعديل السلوك، وأساليب تعديل السلوك هي النمذجة والتعزيز والتسلسل والحث والتلقين والعقاب، أعدت أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "بسمة مؤجلة"، ونفذت ورشة فنية بعنوان "ملامس" نفذتها صفاء حسن مستخدمة علبة منديل ومنديل مطبوع وغراء مخفف ومادة معجون أبيض.

عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "تعزيز قيم التسامح في الشارع المصري" ألقاها سيد حسين متحدثا عن شهر رمضان شهر التسامح والقيم الأخلاقية، وآيات القرآن الكريم تدعو إلى التسامح، وأهمية التسامح بين الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم خير مثال للتسامح والأخلاق، والإسلام يدعو للتسامح مع غير المسلم، كما نفذ القصر معرض للرسم نفذها محمد إبراهيم، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة صلصال "عمل فانوس رمضان" نفذتها شيماء عبد الواجد.

أعد بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "كرة أرضية، يا طفلي الصغير"، كما أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية بعنوان "الأم الحنونة" ألقتها دينا عبد الحكم، كما نفذ القصر ورشة حرف يدوية "فن الخيامية" نفذتها مني عبد الرحمن بإستخدام قماش الخيامية والمقص والابراتكول، ونفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة أشغال يدوية "هدية عيد الأم" نفذتها ايمان محمود.



تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.