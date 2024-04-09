ألمانيا أمام العدل الدولية: برلين قدمت مساعدات لغزة ودعمت التنمية في فلسطين

قال الفريق الألماني أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الخارجية الألمانية أكدت أن موقف بلادها مبني على القانون الدولي.

وتستأنف محكمة العدل الدولية، اليوم، النظر في دعوى نيكاراغوا على ألمانيا بتهمة تسهيل حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال الفريق الألماني: إنه على حركة المقاومة الفلسطينية حماس واجبات وفق القانون الدولي الإنساني لكنها تنكر ذلك.

وأكد الفريق الألماني ، أن ألمانيا قدمت مساعدات إلى غزة ودعمت التنمية في الأراضي الفلسطينية.

وبرر الفريق الألماني، تقديم ألمانيا أسلحة لإسرائيل بناء على الوضع على الأرض، مضيفاً أن تزويد ألمانيا إسراائيل بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة.

وأكد الفريق الألماني أن سياستهم كانت متوازنة وحاولوا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراغوا لم تقدر ذلك.

وأضاف نيكاراغوا غيرت اتهاماتها ومؤكدين عدم دقة الادعاء بتسهيل إبادة جماعية بغزة، لافتة إلى أن ألمانيا أكبر مانح للمساعدات لغزة وتقدم لها مساعدات إنسانية مهمة.