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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة نارية..موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

يستضيف اليوم الثلاثاء فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

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ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة على شاشة بي ان سبورت 1.
 

وقالت تقارير إخبارية أسبانية: إن تنظيم داعش هدد بشن هجمات على مباريات كرة القدم في أوروبا والولايات المتحدة من بينها مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي تدور الثلاثاء والأربعاء.

 

ووفقًا لموقع "أونداسيرو"، هدد التنظيم أمس الإثنين بمهاجمة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربع التي ستقام هذا الأسبوع وتتصدرها مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني من جهة ومباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي من جهة ثانية.

وقال المصدر ذاته: "لقد هدد داعش عبر قناته الخاصة مباريات دوري الأبطال، وذلك بنشر رسائل مصحوبة بصورة لأحد مقاتلي التنظيم مع عبارات "اقتلوهم جميعا" فضلًا عن أسماء الملاعب الأربعة التي ستلعب فيها مباريات هذا الأسبوع: وهي ملعب الإمارات في لندن وحديقة الأمراء في باريس وملعبا متروبوليتانو أرينا وسانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.
 

ريال مدريد مانشستر سيتي

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