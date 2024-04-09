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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم جديد..انتشال جثامين 409 شهداء من مجمع الشفاء

دمار مجمع الشفاء
دمار مجمع الشفاء

 

ارتفعت عدد شهداء مجمع الشفاء الطبي الذين عثر عليهم الدفاع المدني الفلسطيني اليوم ليرتفع العدد خلال وقت بسيط لا يجاوز ساعات.

وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية فقد تم  انتشال جثامين 409 شهداء من مجمع الشفاء الطبي بغزة منذ انسحاب قوات الاحتلال.

وسبق صباح اليوم أيضًا  أن نجحت الطواقم الطبية في غزة في انتشال 381 جثمانًا لشهداء بمحيط مجمع الشفاء.

ودمر الاحتلال المشفى تمامًا، فيما قالت الجهات الفلسطينية المعنية بغزة بعد الانسحاب الصهيوني مباشرة إنها عثرت على نحو 300 جثمان في المشفى.

وواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، الثلاثاء، مع دخول حرب "الإبادة الجماعية" على غزة يومها الـ186.

الدفاع المدني الفلسطيني الدفاع المدني الجهات الفلسطينية المدنيين في قطاع غزة الطواقم الطبية

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