"اتحاد العمال" يهنئ "شفيق حسن" لتجديد الثقة فيه رئيسا لتجميل الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بتجديد الثقة في شفيق جلال حسن رئيسا لهيئة نظافة وتجميل الجيزة، وذلك لدوره في نرسيخ مفاهيم إتقان وضبط العمل لدى أدوات الهيئة الممثلة في أداء العمال لكل الواجبات المنوطة إليهم علاوة على المتابعة الدورية لمنظومة صيانة المركبات وكل مستخدمات أعمال الهيئة.

وصرح هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية بأن رئيس هيئة التجميل بالجيزة نموذج للعطاء ومعه العمال الذين يملكون وازعا وطنيا للقيام بأداء المطلوب منهم في أقل وقت ممكن وبجودة فائقة وذلك استجابة للتوجيهات الدائمة والمتابعة المستمرة من رئيس الهيئة.

أضاف مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة وتجميل المحافظة، أن التعاون والتنسيق بين التنظيم النقابي وإدارة الهيئة من أجل توفير بيئة عمل صحية واجتماعية منتجة ذات مستوى راق يساهم في توفير واستقرار الأمان الوظيفى للعمال لافتا الى استمرار اللجنة النقابية في دعم عمال الهيئة بزيادة جرعات التثقيف بكل فنون الوعي التنموي الوطني لمواجهة أية أعمال فوضوية مستقبلية.