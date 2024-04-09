مشاجرة بسبب الجيرة تنتهى بمقت.ل سيدة في قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز.

بالانتقال تبين وقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (موظف ، ربتى منزل "ووفاة إحداهما لإصابتها بعيار نارى") ، طرف ثان: (3 أشخاص).. لخلافات الجيرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الثانى عيار نارى تجاه الطرف الأول من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابة المذكورة التى أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخبية تم ضبط طرفى المشاجرة.. وتم ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة (طبنجة - عدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.