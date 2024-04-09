قبل العيد .. الداخلية تداهم أوكار بيع المخدرات بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية بحملة أمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة،

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (11 متهم "لـ 5 منهم معلومات جنائية") بدوائر مراكز شرطة "التل الكبير، فايد، أبوصوير".. وبحوزتهم (12,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- 4 قطع سلاح أبيض- سيارة ملاكى- دراجة نارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,200 مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.