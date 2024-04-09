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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهدد آلاف المواطنين بالخطر.. انتشار فيضانات كبيرة في روسيا

صدى البلد

اندلعت صفارات الإنذار من الفيضانات في مدينتين روسيتين ، اليوم الثلاثاء ، وحذرت الآلاف من الناس من الإخلاء فورًا حيث تضخمت نهرين رئيسيين للانفجار  ليعد أسوأ الفيضانات في 70 عامًا على الأقل.


دمر الثلج بسرعة عبر  مساحات من جبال أورال وسيبيريا بعضًا من أكبر الأنهار التي ترتفع عبر براري روسيا ، حيث سجلت ما لا يقل عن 10500 منزل على أنها غمرت في المياه حتى الآن.

وتدفق نهر الأورال، ثالث أكبر نهر في أوروبا والذي يصب في بحر قزوين، عبر سد يوم الجمعة مما أدى إلى فيضانات في مدينة أورسك جنوب جبال الأورال. وفي اتجاه مجرى النهر، كانت مستويات المياه في أورينبورغ، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 550 ألف نسمة، ترتفع.


ودوت صفارات الإنذار في كورغان، وهي مدينة تقع على نهر توبول، أحد روافد نهر إرتيش، وحذرت الناس من الإخلاء على الفور، وحث الحاكم فاديم شومكوف السكان على أخذ التحذيرات على محمل الجد.

ومن المتوقع أن تصل الذروة في أورينبورغ يوم الأربعاء.


ويراقب الرئيس فلاديمير بوتين الفيضانات من موسكو، لكن الغضب تصاعد في أورسك عندما توسل 100 روسي على الأقل إلى رئيس الكرملين للمساعدة وهتفوا 'العار عليك' في وجه المسؤولين المحليين الذين قالوا إنهم لم يفعلوا سوى القليل.

وتم إعلان حالة الطوارئ في أورينبورغ وكورغان وتيومين، وهي منطقة رئيسية لإنتاج النفط في غرب سيبيريا - أكبر حوض هيدروكربوني في العالم.

وفي بلدة زفيرينوغولوفسكوي في منطقة كورغان، ارتفع منسوب المياه في توبول 74 سم خلال ساعتين فقط. 

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن أكثر من 19 ألف شخص معرضون للخطر في كورغان.

وقالت الوزارة إن رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف، توجه جوا إلى منطقة أورينبورغ يوم الثلاثاء لمراقبة الوضع بعد أن كلفه بوتين بذلك.


وأضافت الوزارة أن كورينكوف سيزور أيضًا منطقتي كورغان وتيومين في جبال الأورال.


وقالت الوزارة، أنه تم بالفعل اتخاذ الإجراءات الوقائية هناك، وتم تعزيز فرق الإنقاذ، ووضعت قوات ووسائل وزارة حالات الطوارئ الروسية في حالة تأهب قصوى.


ومن المتوقع أيضًا ارتفاع منسوب المياه في نهر إيشيم في سيبيريا، وهو أحد روافد نهر إرتيش، والذي يشكل مع نهر أوب سابع أطول نهر في العالم.


ولم يتضح على الفور سبب سوء فيضانات هذا العام حيث أن ذوبان الثلوج حدث سنوي في روسيا. ويقول العلماء إن تغير المناخ جعل الفيضانات أكثر تواترا في جميع أنحاء العالم.

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