عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الـ 29 من مسلسلات الأطفال

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني "دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الـ 29 من مسلسلات الأطفال".

وفي مسلسل نورة، ظهرت ريم وهي تتحدث مع أصدقائها في المدرسة عن ابتزازهم لها بعمل والدتهم وأشهدت عليهم الجميع، وخلال أحداث الحلقة ظهرت جنا وهي تحكي لنورة عن مشكلتها ومرض شعرها.

وفي مسلسل يحيي وكنوز 3، تحدث يحيي مع والده الأستاذ عصام وكنوز عن أنه لا يجب أن يترك جميلة وعصابتها وقال لهم إنه في حاجة إلى مساعدتهم للوقوف أمام العصابة وأنه يخطط للإيقاع بالروبوت الذي يشبهه.

وفي مسلسل نور والكوكب السعيد، ظهرت زهرة وهي تتحدث مع صديقتها عن مشاركتهم في المسابقة، وقالت فرح إنهم بالتأكيد سيختارون الأفضل.

وفي مسلسل سر المسجد، فقد تواصل سيف وحبيبة والمهندس أمين، وبعد مناقشة دارت بينهم اكتشفوا رمزا جديدا يوجد داخل الروبوت فلتة وضعها غلباوي حتى لا يجدها أحد منهم، واكتشفوا أن الرمز يشير إلى صلاة العيدين.
 

مسلسل نورة مسلسل يحيي وكنوز مسلسل نور والكوكب مسلسل سر المسجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

بعد وصفه لها بالحب الحقيقي.. ياسمين عبد العزيز ترد: «كدابين» لشيرين عبد الوهاب

انخفاض في سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

ترشيحاتنا

سحب ركامية وأمطار تغطي محافظات الوجه البحري| تفاصيل

حكم وجود الرجال بجوار النساء في صلاة العيد.. الأزهر للفتوى يرد

رايحين يقضوا إجازة العيد.. مصرع واصابة 21 شخصا في إنقلاب ميكروباص

مفاجأة حول طقس أول أيام العيد وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

6.6 ريختر.. زلزال قوي يضرب دولة آسيوية

تحرك عاجل من النواب لاستدعاء 4 وزراء للبرلمان لمواجهة الفسيخ والرنجة والملوحة الفاسدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة وغير تقليدية.. 4 طرق لعمل الرنجة

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

إطلالة إيمان العاصي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

خليك على الاتيكيت واتعلم آداب زيارات المريض في المستشفي أيام العيد

فيديو

أمطار رعدية وغزيرة.. تحذير من حالة الطقس وتخفيف الملابس

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ