عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني "دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الـ 29 من مسلسلات الأطفال".

وفي مسلسل نورة، ظهرت ريم وهي تتحدث مع أصدقائها في المدرسة عن ابتزازهم لها بعمل والدتهم وأشهدت عليهم الجميع، وخلال أحداث الحلقة ظهرت جنا وهي تحكي لنورة عن مشكلتها ومرض شعرها.

وفي مسلسل يحيي وكنوز 3، تحدث يحيي مع والده الأستاذ عصام وكنوز عن أنه لا يجب أن يترك جميلة وعصابتها وقال لهم إنه في حاجة إلى مساعدتهم للوقوف أمام العصابة وأنه يخطط للإيقاع بالروبوت الذي يشبهه.

وفي مسلسل نور والكوكب السعيد، ظهرت زهرة وهي تتحدث مع صديقتها عن مشاركتهم في المسابقة، وقالت فرح إنهم بالتأكيد سيختارون الأفضل.

وفي مسلسل سر المسجد، فقد تواصل سيف وحبيبة والمهندس أمين، وبعد مناقشة دارت بينهم اكتشفوا رمزا جديدا يوجد داخل الروبوت فلتة وضعها غلباوي حتى لا يجدها أحد منهم، واكتشفوا أن الرمز يشير إلى صلاة العيدين.

