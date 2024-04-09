قطر تدعم فلسطين لنيل العضوية الكاملة كدولة ذات سيادة في الأمم المتحدة

عبرت دولة قطر عن دعمها لطلب دولة فلسطين المتعلق بنيل العضوية الكاملة كدولة ذات سيادة في الأمم المتحدة، وناشدت الدول الأعضاء كافة بدعم هذا الطلب المشروع والمستحق.



جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (63): (استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن)، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.



وأشارت الشيخة علياء إلى أن انعقاد هذه الجلسة يسلط الضوء مجددا على عجز مجلس الأمن إزاء الاضطلاع بمسؤولياته ودوره في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، وخاصةً في ظل أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، والتي تسببت بها الحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ ستة أشهر .

وأشارت إلى أن عدد الضحايا بلغ أكثر من ثلاثة وثلاثين ألفاً، وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين تحت الركام، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إجبار حوالي مليونين من المدنيين على النزوح.