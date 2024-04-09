الدكتورة فاطمة سيد أحمد مدافعة عن التغييرات الصحفية الجديدة: أحبطت شائعات المشتاقين

دافعت الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن اختيارات الهيئة الوطنية للصحافة لرؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية الجديدة، والتي تم الإعلان عنها صباح يوم الأحد 7 أبريل الجاري.

وأكدت الكاتبة الصحفية الكبيرة، في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن "التغييرات الصحفية في المؤسسات القومية تم الانتقاء بدقة وحرفية وشفافية وأحبطت شائعات المشتاقين".

التغييرات الصحفية الجديدة

وشكك بعض المنتمين لعدد من المؤسسات الصحفية القومية خاصة جريدة الجمهورية التي تصدر عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، في الاختيارات الجديدة لإدارة تحرير الجريد،ة مؤكدين أن الهيئة الوطنية للصحافة لم تراع في اختياراتها أبناء الجريدة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي عبد الصادق الشوربجي عن حركة التغييرات الصحفية الجديدة بالمؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك خلال اجتماعها يوم الأحد الماضي، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وبحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، ووليد عبد العزيز، وسامح عبد الله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الإله، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي، أمين عام الهيئة.

وكان عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، قد أعلن عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية واحد أعمدة الدولة الرئيسية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن التغييرات الصحفية جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة.

وتوجه "الشوربجي" بخالص التهنئة للجميع، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مؤكدا دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

وقد شملت حركة التغييرات الصحفية الأسماء الآتية:

مؤسسة الأهرام

الدكتور محمد فايز فرحات رئيسًا لمجلس الإدارة.

ماجد منير رئيسا للتحرير.

جمال الكشكي رئيسا لتحرير الأهرام العربي.

سوسن مراد عز العرب رئيسا لتحرير مجلة البيت ونص الدنيا.

محمد إبراهيم الدسوقي رئيسا لتحرير بوابة الأهرام.

إيمان عراقي رئيسا للأهرام الاقتصادي.

عزت إبراهيم الأهرام الناطقة بالإنجليزية.

نيفين كامل الأهرام إبدو.

مؤسسة أخبار اليوم

إسلام عفيفي رئيسا لمجلس الإدارة.

أسامة السعيد رئيسا لتحرير الأخبار.

محمود بسيوني رئيسا لتحرير أخبار اليوم.

دار التحرير

أحمد أيوب رئيسا لتحرير الجمهورية.

أحمد عسلة رئيس تحرير بوابة الجمهورية.

محمد العزاوي الناطقة بالفرنسية.

روز اليوسف

هبة صادق رئيس مجلس الإدارة.

أحمد الطاهري مجلة روز اليوسف.

أيمن عبد المجيد جريدة وبوابة روز اليوسف.

دار الهلال

عمر سامي رئيسا لمجلس الإدارة.

عبد اللطيف حامد رئيسا لتحرير المصور.

دار المعارف